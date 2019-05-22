Сегодняшний день станет самым теплым в Москве на этой неделе

Сегодня в столичном регионе воздух прогреется до +25...+27 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, влиять на погоду в столице и области сегодня будет теплый фронт циклона. Уже в утренние часы он поднимет температуру до +20 градусов, а днем воздух сможет прогреться до летних значений: +25...+27 градусов. В вечерние часы не ниже +14. Подобный температурный фон будет на 4-5 градусов превышать норму для двадцатых чисел мая. При этом гипоксии в воздухе наблюдаться не будет из-за переменной облачности, ветра до 10 м/с и влажности выше 56 процентов. Атмосферное давление останется высоким -760 мм ртутного столба.

По долгосрочному прогнозу погоды уже завтра ожидается понижение температуры до +23 градусов днем, грозы и дожди.

Кстати



Максимально воздух в этот день прогревался до +30,5 в 1897 году. А в 1893 году на термометрах было -2,6.