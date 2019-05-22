Власти Москвы назвали причину остановки поездов в тоннеле БКЛ

Причиной остановки трех составов в тоннеле Большой кольцевой линии метро мог стать неисправный контактный рельс, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Основная причина - потеря напряжения, неисправный контактный рельс. Причины будут выясняться в течение нескольких дней. Предварительная причина понятна. Никакой опасности для пассажиров не было", - сказал Ликсутов.

По его словам, все застрявшие пассажиры (1041 человек) были вывезены вспомогательным составом, и пешком по тоннелю никому идти не пришлось. Возгорания или задымления также не было, и метрополитен справился с инцидентом своими силами.