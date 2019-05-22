Новости

Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком" 09:41
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле 09:30
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков 09:29
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию 09:23
В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией 09:21
На Дальнем Востоке появился первый "Сад Победы" 09:19
Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник 09:01
Физикам удалось получить уникальное вещество, которого нет на Земле 08:56
Нижегородский участковый предложил, как улучшить медпомощь на селе 08:56
Савченко увидела страх в глазах украинских депутатов 08:52
Нарышкин: Ситуация вокруг Ирана развивается по тревожному сценарию 08:45
В КНДР Байдена назвали слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне 08:37
Уральские хирурги из осколков "собрали" череп выпавшей из окна девочки 08:31
СМИ: США могут внести в черный список еще одну китайскую компанию 08:20
Житель Бурятии зарезал спрятавшую от него спиртное шестилетнюю дочь 08:11
Сегодняшний день станет самым теплым в Москве на этой неделе 08:05
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти 07:58
Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии 07:52
На юге Алтайского края ввели режим повышенной готовности к паводку 07:49
Налоговые льготы ввели для предприятий сельскохозяйственного машиностроения 07:36
На Восточный доставили космический аппарат "Метеор-М" 07:19
Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром 07:08
Ученые выяснили, какое ночное состояние предупреждает о раке 07:02
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви 06:56
Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник 06:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке появился первый "Сад Победы"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

"Сад Победы" появился на территории Владивостокской клинической больницы №4. 50 саженцев высадили школьники. Таким образом, Приморский край присоединился к одноименному федеральному проекту, сообщает пресс-служба администрации региона.

- На Дальнем Востоке - это пока первый "Сад Победы”. Цель проекта - силами школьников, потомков участников великих событий высадить по всей стране сады в память о победе в Великой Отечественной войне, - говорит главный врач больницы Елена Новицкая.

Фото: Предоставлено РГО
Проект "Своих не бросаем" восстановит европейские памятники Победы

"Сад Победы" стал стартом для начала благоустройства всей территории клиники площадью 2,5 гектара. По мнению участников проекта, для улучшения здоровья больных важна благоприятная и комфортная атмосфера не только в помещениях, но и на территории больницы.

Проект "Сады Победы" родился в Кировской области по инициативе школьников села Селезениха и был поддержан Союзом садоводов России.

Организаторами акции во Владивостоке стал Союз садоводов Владивостока и Приморского края.

Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток День Победы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала
Объявлено время начала матча Россия - США
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин