На Дальнем Востоке появился первый "Сад Победы"

"Сад Победы" появился на территории Владивостокской клинической больницы №4. 50 саженцев высадили школьники. Таким образом, Приморский край присоединился к одноименному федеральному проекту, сообщает пресс-служба администрации региона.

- На Дальнем Востоке - это пока первый "Сад Победы”. Цель проекта - силами школьников, потомков участников великих событий высадить по всей стране сады в память о победе в Великой Отечественной войне, - говорит главный врач больницы Елена Новицкая.

"Сад Победы" стал стартом для начала благоустройства всей территории клиники площадью 2,5 гектара. По мнению участников проекта, для улучшения здоровья больных важна благоприятная и комфортная атмосфера не только в помещениях, но и на территории больницы.

Проект "Сады Победы" родился в Кировской области по инициативе школьников села Селезениха и был поддержан Союзом садоводов России.

Организаторами акции во Владивостоке стал Союз садоводов Владивостока и Приморского края.