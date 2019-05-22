Сахалинским коровам соорудили стол на свежем воздухе

Впервые в Сахалинской области появился фидлот - открытая площадка для откорма крупного рогатого скота. Сейчас здесь содержатся 2610 коров герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой пород и шароле, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона

На площадке расположились семь быстровозводимых помещений ангарного типа для проведения отелов и содержания телят на подсосе, а также бетонированный кормовой стол с навесом, разделенный на девять секций. К каждой из них примыкает трехстенный загон, рассчитанный на 200 голов. В этих помещениях животные могут укрыться в непогоду, есть здесь и автоматические поилки с электроподогревом.

Фидлот, построенный в одном из крупнейших сельхозпредприятий региона, позволит эффективнее использовать корма, проводить интенсивный откорм, нарастить маточное поголовье и производство мяса.