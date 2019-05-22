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22.05.2019 06:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Хабаровского края пожаловались губернатору Забайкалья

Текст: Юлия Гарднер

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пришло письмо от врио главы Забайкалья Александра Осипова.

Фото: iStock
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В марте тот проводил "Прямой разговор" на канале "Россия", где местные жители задавали волнующие их вопросы и рассказывали о проблемах. Перед этим вопросы и пожелания от жителей края собирали в том числе через различные мессенджеры.

Рассылка оказалась столь массовой, что дошла и до других регионов ДФО. И, как водится, часть информации потерялась: в сообщении не было указано, губернатор какого края будет отвечать на вопросы в прямом эфире.

"Как итог - 179 вопросов, обращений, жалоб от жителей Хабаровского края. Александр Михайлович передал их нам. Уверяю, все будут рассмотрены, и каждый вопрос найдет ответ", - написал Сергей Фургал в своем аккаунте Instagram.

В комментариях к посту жители региона попросили Фургала провести такой же "Прямой разговор" совместно с депутатами и министрами. На это губернатор ответил, что члены краевого правительства регулярно проводят прямые эфиры в Intagram.

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Получил письмо от врио главы Забайкальского края Александра Осипова. В марте он участвовал в программе «Прямой разговор» на канале «Россия». Перед этим вопросы от жителей края собирали в том числе через различные мессенджеры. Рассылка оказалась настолько массовой, что дошла и до других регионов Дальнего Востока. Но часть информации, по всей видимости, потерялась. В сообщении не было указано, кто конкретно из губернаторов будет отвечать на вопросы в прямом эфире. Как итог - 179 вопросов, обращений, жалоб от жителей Хабаровского края. Александр Михайлович передал их нам. Уверяю, все будут рассмотрены, а каждый вопрос найдёт ответ. #сообщение #обращенияграждан #direct #помощь #фургал #губернаторхабаровскогокрая #хабаровскийкрай

Публикация от Сергей Фургал (@s.furgal)

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Хабаровский край
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