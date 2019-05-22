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22.05.2019 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Козак проинспектировал строительство домов микрорайона Любимов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
С рабочим визитом Прикамье посетил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Николаевич Козак. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым зампред Правительства РФ осмотрел строительную площадку микрорайона Любимов в Березниках.
Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек. Фото: Администрация губернатора Пермского края Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Как сообщил губернатор Максим Решетников, с начала этого года число домов, признанных аварийными, дополнилось еще 15 домами, где проживает еще 500 человек. Для них уже строят новые дома, их сдача запланирована на 3 квартал 2020 года. Дмитрий Козак подчеркнул важность информирования жителей о ситуации. Заместитель председателя Правительства РФ поручил краевым властям своевременно доносить до жителей информацию о состоянии домов, планах по переселению из аварийного жилья.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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- Здесь очень важна координация действий федеральных, региональных органов власти и "Уралкалия". Сегодня мы оценили, как идет ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно еще сделать со своей стороны. В целом все идет по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия, - подчеркнул Дмитрий Козак.

Губернатор Пермского края подчеркнул, что сейчас строительство развернуто в полном объеме. По словам главы региона, перед краевыми властями стоит задача выполнить обязательства, взятые перед правительством РФ, и завершить переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии.

- Одновременно с этим важно обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла. У нас здесь 0,5 триллиона рублей запланированных инвестиций, порядка пяти тысяч новых рабочих мест только напрямую на предприятиях, из которых почти две из них уже созданы. Важно обеспечить заделы на ближайшие десять лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой задачи, потому что некоторые вопросы без Правительства здесь не решить, и для второй, потому что развитие рудной базы - это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия, - отметил глава Прикамья.

Также Максим Решетников обозначил необходимость дальнейшего развития дорожной инфраструктуры микрорайона. Дороги обеспечат жителям транспортную доступность и исторического центра, и социальных объектов, и промышленных предприятий.

По итогам совещания Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам об оказании дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были запланированы, планируется направить миллиард рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета "Уралкалия", а также 900 миллионов рублей из федерального бюджета - на дорожное строительство в микрорайоне Любимов.

В общей сложности в этом году планируется сдать восемь домов. Таким образом, будет введено 80 процентов квартир второй очереди жилого комплекса. Предполагается, что все дома жилого комплекса будут достроены во 2-3 кварталах 2020 года.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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Из социальной инфраструктуры здесь еще появятся школа с бассейном на 1224 места, еще один детский сад (всего их будет три), физкультурно-оздоровительный комплекс площадью две тысячи квадратных метров. Сейчас на территории ЖК уже работает два детских сада на 240 и 260 мест. Продолжается строительство и по строительству дорожной инфраструктуры.

Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тысяч человек получили выплаты, более 4,3 тысяч человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется представить соцвыплаты еще 2 722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года. К концу года количество граждан, переехавших в благоустроенное жилье, превысит шесть тысяч человек. Остальные переедут в благоустроенное жилье в течение 2020 года.

Строительство ЖК "Любимов" в Березниках находится под контролем Аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО и Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО "Уралкалий". На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 миллиарда рублей.

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