В Перми проверят сообщение об избиении подростками ребенка-инвалида

Информацию о том, что группа подростков избила ровесника-инвалида проверит пермская полиция.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в августе 2018 года в Мотовилихинском районе Перми. Появилась информация о том, что подростки тайно пробрались в комнату потерпевшего, когда тот лежал в кровати, и избили его.

В настоящее время информация проходит проверку. При этом установлены личности всех участников инцидента и выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.