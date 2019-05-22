Двоих кемеровчан не пустили во Вьетнам из-за курения

Двоих жителей Кемерова в аэропорту "Алексей Леонов" не допустили на международный рейс из-за курения у трапа самолета.

О том, что к борту лайнера, вылетающего рейсом "Москва-Камрань", требуются сотрудники транспортной полиции, в линейное отделение аэропорта сообщил диспетчер авиационной безопасности. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили: двое мужчин во время посадки курили сигареты в непосредственной близости от самолета. Потому командир воздушного судна принял решение отказать нарушителям в перелете.

26-летнего и 32-летнего жителей областного центра полицейские задержали и доставили в дежурную часть.

- В отношении обоих составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 6.24 КоАП, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО. - За нарушение запрета на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах виновные подвергнуты административному штрафу.

Кстати

С начала текущего года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России привлекли к административной ответственности за курение 250 авиапассажиров и посетителей международного аэропорта "Алексей Леонов".