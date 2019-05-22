Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске

Последний Ту-134Б, остававшийся в эксплуатации, совершил приземление в новосибирском аэропорту Толмачево. Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната. Как сообщает "Интерфакс", в 90-е годы этот борт был личным самолетом примадонны российской эстрады и был украшен надписью "Алла".

В Новосибирск лайнер с номером RA-65693, выпущенный еще в 1980 году, прибыл из города Мирный в 8.20 по московскому времени. Со слов директора авиакомпании "АЛРОСА" Андрея Гулова, самолет будет передан Музею авиации новосибирского аэропорта.

Там уже находятся три экспоната. Два из них, Ту-154М и Ил-86, были переданы авиакомпанией S7. Еще один Ту-154, совершивший легендарную экстренную посадку на выведенную из эксплуатации полосу в Ижме, новосибирский музей получил от компании "АЛРОСА" в сентябре прошлого года.