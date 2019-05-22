В МЧС Приангарья предупредили об угрозе задымления в городах

В МЧС Иркутской области предупредили о возможном задымлении городов. По прогнозам, дымовая завеса может накрыть Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и Шелехов, передает ОТР.

Всему виной природные пожары – сейчас на территории региона горит более трех тысяч гектаров леса. Семь очагов зарегистрировано всего в пяти и менее километрах от небольших поселков, однако угрозы для населения нет. Но возможное усиление ветра, прогнозируемое синоптиками, способствует распространению дыма на большие расстояния.

"Наши специалисты разрабатывают модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов. - Определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров. На основе выстроенной модели происходит оповещение муниципалитетов и доведение информации до населения".