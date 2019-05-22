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В МЧС Приангарья предупредили об угрозе задымления в городах 15:13
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22.05.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС Приангарья предупредили об угрозе задымления в городах

Текст: Ирина Штерман

В МЧС Иркутской области предупредили о возможном задымлении городов. По прогнозам, дымовая завеса может накрыть Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и Шелехов, передает ОТР.

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Всему виной природные пожары – сейчас на территории региона горит более трех тысяч гектаров леса. Семь очагов зарегистрировано всего в пяти и менее километрах от небольших поселков, однако угрозы для населения нет. Но возможное усиление ветра, прогнозируемое синоптиками, способствует распространению дыма на большие расстояния.

"Наши специалисты разрабатывают модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов. - Определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров. На основе выстроенной модели происходит оповещение муниципалитетов и доведение информации до населения".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары РГ-Видео
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