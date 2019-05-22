Каспийская флотилия к 2020 году будет переведена из Астрахани в Махачкалу и Каспийск. Сейчас в Дагестане завершается строительство всей необходимой инфраструктуры. Пополняется группировка и новейшими образцами вооружений и техники. Сейчас флотилия является самой мощной группировкой на Каспии. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, береговые войска. Как рассказал РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, группировка постоянно пополняется новыми видами вооружений и техники.

В прошлом году в состав флотилии вошли буксирный катер, минометные комплексы "Сани", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", беспилотные летательные аппараты "Элерон" и "Орлан". До конца этого года в группировку поступят противодиверсионный катер, новейшие беспилотники, а также "гроза морей и кораблей" - береговой ракетный комплекс "Бал".

"Бал" будет контролировать территориальные воды и проливы, а также защищать побережье от десантных высадок противника. Кроме того, к 2023 году флотилия должна получить десантные корабли на воздушной подушке, для морской пехоты. Сейчас на Каспии строится уникальный учебный центр для подготовки элиты спецназа флота - боевых пловцов. В специальном бассейне бойцы могут оттачивать свое мастерство круглогодично.

А на Ладожском озере вскоре начнутся заводские испытания малого ракетного корабля "Советск", проекта "Каракурт", оснащенного "Калибрами".