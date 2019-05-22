СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

В Ставропольском крае следователи выяснят причины, по которым во время взлета загорелся сельскохозяйственный самолет Ан-2. В ведомстве начали проверку по факту случившегося, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в среду в селе Журавском Новоселицкого района. Самолет в момент взлета не набрал нужной скорости и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он врезался в лесополосу, и у него вспыхнул моторный отсек. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Пилоты успел вовремя покинуть загоревшуюся машину.

Известно, что самолет был задействован в сельскохозяйственных работах в колхозе имени 1 Мая. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выяснят обстоятельства ЧП.