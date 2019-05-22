Комитет по контролю за использованием городского имущества (ККИ) инициировал снос незаконных построек на берегу Невы в поселке Усть-Ижора. Этот рейд широко обсуждается в городе, ведь комитет Смольного вышел на очистку территории, за которую раньше в основном боролись общественные активисты.

В ККИ отмечают, что рейд был инициирован после двух запросов. Так, в комитет обратилась администрация Колпинского района, которая, в свою очередь, получила жалобы от граждан на захват береговой линии. Другой запрос поступил от дирекции транспортного планирования, которая намеревалась проводить ремонт Шлиссельбургского шоссе и обнаружила рядом с трассой беседки и заборы.

В итоге сотрудники комитета приехали в Усть-Ижору, прошли вдоль Шлиссельбургского шоссе и выяснили, что обладатели девяти частных домов присоединили к своим территориям дополнительные участки и фактически перекрыли доступ к реке, что является нарушением федерального законодательства. На Неве жильцы поселка оборудовали собственные пристани для лодок и яхт.

С латифундистами поначалу пытались договориться и предложили самим снести заборы, перетащив беседки на свою территорию. Те не отреагировали на требования ККИ, и тогда в дело вступила "тяжелая артиллерия": сотрудники центра повышения эффективности использования городского имущества сломали заборы и обеспечили тем самым проход к Неве. Всего было освобождено более 2,5 тысячи квадратных метров городской земли.

Всех нарушителей в комитете намерены привлечь к административной ответственности за незаконную установку объектов благоустройства, к их числу относятся и заборы. Плюс ко всему с латифундистов собираются взыскать средства, потраченные на демонтаж ограждений.

Всех нарушителей намерены привлечь к административной ответственности за незаконную установку заборов

В принципе, это не первый случай, когда комитет занимается очисткой от незаконных застроек береговых линий. Так, в прошлом году ККИ инициировал снос заборов у Суздальских озер и вмешался в ситуацию с незаконными ограждениями у Деминского сада, где планировалось возвести апарт-отель.

Ирина Андриянова, руководитель движения "Против захвата озер", говорит, что общественники и городской комитет по многим адресам взаимодействуют. Например, в защиту Деминского сада и расположенного здесь пруда довольно долго выступали местные жители. Стройка закрывала проход к водоему и была заморожена по решению суда, но лишь после демонтажа забора доступ к пруду реально был открыт для всех горожан.

Относительно соседней Ленинградской области в Петербурге не так много точек, где горожанам закрывают доступ к водоемам. И, по словам Андрияновой, городское законодательство в этом смысле менее запутанное, чем областное. Например, если в Ленобласти береговая линия может относиться как к региональным землям, так и к муниципальным, что усложняет поиск собственника, то в Петербурге все берега официально считаются городскими. И, соответственно, нарушение можно устранить силами ККИ.

Правда, такие случаи в Петербурге единичны. Дело в том, что у многих участков есть владельцы. С 1995 до конца 2006 года в Земельном кодексе не было ограничений на регистрацию частной собственности у береговой полосы. Соответственно, компании и частные лица, которые приобрели территории у берега 13 лет назад, готовы в судах отстаивать свое право на индивидуальный подход к воде. Фемида, как правило, встает на сторону города.

Действующее законодательство таково, что оформить в собственность новый участок на берегу технически невозможно. Поэтому сносить вновь появившиеся заборы на берегах можно и без решения судов. И в профильном комитете Смольного отмечают, что в случае выявления фактов захвата городской земли незаконные объекты будут демонтироваться и дальше.

По мнению Ирины Андрияновой, снос забора - это мера достаточно действенная. Большинство тех, кто заграждает проход к воде, понимают, что совершают незаконное деяние, и часто после демонтажа секции забора захватчики без лишнего шума сносят всю ограду. Главная проблема здесь в том, что захват прудов или озер - это непубличная история. О том, что закрыт выход к реке, естественно, знают местные жители, туристы, решившие погулять у озера и натолкнувшиеся на забор. Но дальше эта информация зачастую не идет, а это развязывает руки латифундистам, считающим, что у них есть право получить в личное пользование участок берега и никого туда не пускать.