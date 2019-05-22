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22.05.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Власти Калининграда найдут правовой механизм, который позволит убрать из центра города автомагазин эротических товаров. Об этом заявил председатель комитета муниципального контроля городской администрации Евгений Чернышев.

Старый автобус, в котором предприниматели оборудовали магазин для взрослых, стоит на парковке возле Центрального парка культуры и отдыха уже несколько лет. На него неоднократно жаловались родители, гуляющие с детьми в парке. Но заставить предпринимателей переехать или свернуть работу не удается из-за правовых коллизий.

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С одной стороны, в российском законодательстве нет отдельных норм о продаже интимных принадлежностей. Следовательно, на эту группу товаров распространяются общие нормы, регулирующие розничную торговлю. С другой стороны, сам магазин на колесах фактически является автобусом, припаркованным на бесплатной стоянке.

- Совместно с ГИБДД мы будем искать действенный механизм вывоза данного транспортного средства, - отмечает Евгений Чернышев. - Работа по этому автомобилю, где торгуют широким ассортиментом интимных товаров, только начата. Ему там явно не место. И мы найдем способ вывезти объект с этого места. Сейчас прорабатываем правовую сторону вопроса.

Пока же сотрудники комитета провели рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли в районе Центрального парка. Итогом стали четыре протокола об административных правонарушениях в отношении физических лиц - за торговлю очками, клубникой и интимными принадлежностями.

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