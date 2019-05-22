Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда

Власти Калининграда найдут правовой механизм, который позволит убрать из центра города автомагазин эротических товаров. Об этом заявил председатель комитета муниципального контроля городской администрации Евгений Чернышев.

Старый автобус, в котором предприниматели оборудовали магазин для взрослых, стоит на парковке возле Центрального парка культуры и отдыха уже несколько лет. На него неоднократно жаловались родители, гуляющие с детьми в парке. Но заставить предпринимателей переехать или свернуть работу не удается из-за правовых коллизий.

С одной стороны, в российском законодательстве нет отдельных норм о продаже интимных принадлежностей. Следовательно, на эту группу товаров распространяются общие нормы, регулирующие розничную торговлю. С другой стороны, сам магазин на колесах фактически является автобусом, припаркованным на бесплатной стоянке.

- Совместно с ГИБДД мы будем искать действенный механизм вывоза данного транспортного средства, - отмечает Евгений Чернышев. - Работа по этому автомобилю, где торгуют широким ассортиментом интимных товаров, только начата. Ему там явно не место. И мы найдем способ вывезти объект с этого места. Сейчас прорабатываем правовую сторону вопроса.

Пока же сотрудники комитета провели рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли в районе Центрального парка. Итогом стали четыре протокола об административных правонарушениях в отношении физических лиц - за торговлю очками, клубникой и интимными принадлежностями.