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Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы

22.05.2019,  
11:44
Текст:  Татьяна Замахина
Компания Apple устранила неточность, связанную с отображением географической принадлежности Крыма на картах. Это произошло в ответ на претензии Госдумы. Правда, пока у депутатов остаются вопросы к сервису "Погода".
Фото: РИА Новости Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуме сегодня прошла встреча народных избранников с представителями американской компании. Ранее депутаты дали Apple срок до 10 мая на устранение неточностей при отображении принадлежности Крыма и Севастополя.

О результатах встречи журналистам рассказал глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

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- Мы констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, - заявил он, - вместе с тем остались вопросы, которые требуют еще дополнительных корректировок со стороны компании.

Если с картами разобрались, то в другой сервис Apple - "Погоду" - еще предстоит вносить коррективы.

Дело в том, некоторые города Крыма сейчас не отображаются как территория РФ, при этом они не отмечены и как территория Украины. Формально это уже не нарушение, а технические неполадки, которые компания обещала устранить. В течение недели депутатам обещали информацию об исполнении.

Ранее неточное изображение Крыма на картах было отмечено у компании Google. По поручению спикера ГД Вячеслава Володина депутаты вместе с представителями компании разобрались с этой проблемой. Как подтвердил Левин, замечания по Google-картам устранены.

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