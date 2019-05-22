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22.05.2019,  
11:41
Текст:  Николай Грищенко

Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" впервые показали на Кубани

В Краснодарском крае на полигоне Ейский начались испытания новейшего бронеавтомобиля "Тайфун-ПВО". Он предназначен для транспортировки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", что увеличит их эффективность в поражении воздушных целей.

В тестовых заездах, которые проходят в рамках всеармейского конкурса расчетов ПЗРК "Чистое небо", участвуют две машины.

Фото: РИА/Руслан Кривобок
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, новый "Тайфун-ПВО" имеет колесную формулу 4х4 и обладает повышенной проходимостью. Автомобиль имеет комбинированную защиту из стали и керамической брони, что обеспечивает защиту и мобильность подразделениям ПВО.

"Представители завода-изготовителя проверили машину на специально подготовленной трассе с преодолением препятствий "брод", "холм", "противотанковый ров с проходом", "косогор", "песчаный участок", "змейка", "габаритная восьмерка", "прямоугольный проход" и "S-образное препятствие", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Об отличиях броневика "Тайфун-ПВО" от других автомобилей этого семейства не сообщается, но эксперты отмечают - новый броневик внешне похож на "Тайфуненок". Он впервые был представлен в октябре 2015 года на Дне инноваций Южного военного округа. Внутри его броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта. Полезная нагрузка машины составляет две тонны. Комбинированная броня защищает экипаж от бронебойных пуль патрона 7,62х54 R. Экипаж машины не пострадает при подрыве восьми килограммов тротила под колесом или под днищем машины. Двигатель, мощностью 350 лошадиных сил, позволяет броневику развивать на шоссе скорость до 105 километров в час.

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