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22.05.2019 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-майор ФСБ осужден в Краснодаре за взятку в 20 млн рублей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Краснодарский гарнизонный военный суд за совершение коррупционного преступления вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю майора запаса Ивана Старых.

Как сообщается в информации, посещенной сегодня на официальном сайте Следственного комитета России, экс-сотруднику ФСБ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством взятки") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Следствием установлено, что в начале 2018 года Старых, "действуя в рамках предоставленных ему полномочий, выявил в деятельности ООО "Газпром транссервис" и генерального директора этого общества нарушения требований федерального законодательства о транспортной безопасности. В апреле 2018 года офицер сообщил руководителю названного общества, что за взятку в размере 20 миллионов рублей готов никуда не передавать полученные им сведения".

По данным СК, 2 июня 2018 года Иван Старых получил через посредника (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) первую часть взятки в размере 10 миллионов рублей, после чего был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности ФСБ России.

Сообщается, что решением Краснодарского гарнизонного военного суда Старых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Кроме того, он не имеет права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет, с лишением воинского звания "майор" и штрафом в размере 20 миллионов рублей.

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