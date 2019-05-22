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22.05.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейский получил 13 лет за подбросы наркотиков

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Советский районный суд столицы Кубани признал виновным бывшего полицейского в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.

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"Сотрудниками УФСБ задокументирована и пресечена его противоправная деятельность, связанная с "подбросами" наркотических средств жителям Краснодара. По данному факту было возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По итогам служебной проверки приказом краевого ГУ МВД данный полицейский уволен из ОВД по отрицательным мотивам.

Суд назначил бывшему сотруднику отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Краснодару  13 лет колонии общего режима, а также выплату штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор не обжалован и вступил в законную силу. 

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