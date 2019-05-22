На Кубани в ДТП с иномарками погиб человек

Полицейские кубанского города Горячий Ключ проводят проверку по факту аварии, в которой один человек погиб и трое получили ранения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по краю, накануне поздно вечером в дежурную часть Отдела МВД России по г. Горячий Ключ поступило сообщение о массовом ДТП, которое произошло на 41-м километре автодороги Кубанская - Саратовская.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа установили, что, по предварительным данным, водитель машины Skoda выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lexus.

Предполагаемый виновник аварии погиб на месте ДТП от полученных травм. А пассажир Skoda, водитель этой иномарки и три пассажира Lexus (в том числе восьмилетний ребенок) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Центральную городскую больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.