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22.05.2019 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского

Текст: Руслан Мельников

В отношении сотрудника собственной безопасности МВД по Республике Дагестан и его сожительницы возбуждено уголовное дело. Их подозревают в нападении на полицейских.

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

Как сообщили в управлении СК РФ по Астраханской области, инцидент произошел в Астрахани, где подозреваемый проводил отпуск.

По версии следствия, из-за вспыхнувшего в местном кафе конфликта сотрудники заведения общепита вызвали наряд полиции, но сразу конфликт погасить не удалось.

По информации ведомства, подозреваемый несколько раз ударил одного из астраханских полицейских, бросил его на землю и стал душить. В это время женщина также нанесла удар другому полицейскому.

Пару удалось задержать дополнительному наряду полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань СКФО Дагестан Преступления правоохранителей
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