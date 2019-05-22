Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского

В отношении сотрудника собственной безопасности МВД по Республике Дагестан и его сожительницы возбуждено уголовное дело. Их подозревают в нападении на полицейских.

Как сообщили в управлении СК РФ по Астраханской области, инцидент произошел в Астрахани, где подозреваемый проводил отпуск.

По версии следствия, из-за вспыхнувшего в местном кафе конфликта сотрудники заведения общепита вызвали наряд полиции, но сразу конфликт погасить не удалось.

По информации ведомства, подозреваемый несколько раз ударил одного из астраханских полицейских, бросил его на землю и стал душить. В это время женщина также нанесла удар другому полицейскому.

Пару удалось задержать дополнительному наряду полиции.