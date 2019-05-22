В Госдуме ответили на заявление Киева о политике в отношении России

Ни кнут, ни пряник на Россию не подействуют, когда речь идет о национальных интересах, заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал слова главы администрации президента Украины Андрея Богдана, заявившего ранее, что в отношении России Киев будет придерживаться политики "кнута и пряника" - вести переговоры и идти на компромиссы, но в то же время просить международное сообщество оказывать давление на руководство РФ.

- Новый глава администрации президента Украины, по всей видимости, провел пять лет в изоляции от мировых событий и не понимает геополитической ситуации: на Россию не действует ни кнут, ни пряник, когда речь идет о наших национальных интересах, - цитирует Белика RT.

Депутат отметил, что заявления команды Зеленского в первую очередь связаны с внутриполитической обстановкой в стране и желанием найти сторонников в Верховной Раде, а не с настоящим стремлением к миру.

- Прикрываясь украинскими военными, нарушившими границы России, команда Зеленского стремится не освободить пленных, а рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Верховной Раде, - сказал Белик.