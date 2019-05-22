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22.05.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело на врача после видео с пенсионеркой "на коленях"

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура проверила достоверность видео из Первоуральска, где в местном травмпункте пожилая женщина была вынуждена "на коленях" спускаться со второго этажа. Нарушение закона о социальном обслуживании маломобильных групп населения в медучреждение действительно имело место: подъемник в больнице есть, но не работает.

Напомним, в апреле по соцсетям разошлась запись, на которой пенсионерка с больными ногами спускается по лестнице чуть не ползком.

Фото: iStock
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"На втором этаже травмпункта есть кнопка вызова персонала для помощи инвалидам, но она не обозначена соответствующей табличкой. Также администрация больницы не назначила работника, который отвечал бы за обслуживание подъемного устройства", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры о результатах проверки.

Лифт для пациентов между этажами установили в 2015 году, какое-то время он не эксплуатировался, так как не было обученного для работы с устройством персонала. На данный момент по бумагам такие люди есть, но к обслуживанию подъемника официально никто из медработников не допущен.

Прокуратура в отношении главного врача больницы возбудила административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ. Его рассмотрение назначено на 23 мая. От министра здравоохранения области надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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