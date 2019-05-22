Уральские хирурги из осколков "собрали" череп выпавшей из окна девочки

Нейрохирурги челябинской областной детской клинической больницы успешно провели сложнейшую операцию на черепе четырехлетней девочки Саши, которая седьмого мая выпала из окна на втором этаже.

Это случилось в закрытом городе ядерщиков Снежинске, в 123 километрах от Челябинска. По характеру травм девочки можно было предположить, что она упала прямо на голову.

"С таким нам приходится сталкиваться нечасто: череп был разбит на пять крупных и мелких осколков", - говорит Герман Сафронов, главный детский нейрохирург, завотделением клиники.

Из Снежинска пострадавшую доставили в челябинскую больницу и срочно прооперировали.

"Нескольких часов нейрохирурги скрепляли кости черепа специальными пластинами, которые позднее "исчезнут" без следа: эта технология исключает необходимость повторной операции для удаления "крепежного материала", - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Операция прошла успешно: маленькая Александра уже ходит и играет.