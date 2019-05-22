Жительница Миасса взыскала компенсацию за падение в Сочи

Жительница Миасса добилась компенсации за падение со ступенек торгового центра в Сочи, где она находилась на отдыхе прошлым летом. Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил иск частично, сообщили в среду в судебной инстанции.

Неприятность произошла в июле. При выходе из торгового центра женщина поскользнулась на полированных мраморных плитах, которыми было облицовано крыльцо ТРЦ, и упала на правое колено.

Пришлось обратиться в больницу, где, оказав первую медицинскую помощь, врачи поставили диагноз "закрытый перелом надколенника". Отдых оказался испорчен. Кроме того, пришлось нести расходы на лечение. Заплатить за пережитые страдания женщина попросила виновника происшествия - сочиниский торговый центр, не обеспечивший безопасность своих посетителей.

Представители торгового учреждения в Миасс судиться не поехали. Представили отзыв с возражением против удовлетворения иска, пояснив, что истица пострадала по собственной неосторожности.

Вместе с тем, каких-либо доказательств того, что входная группа магазина безопасна для эксплуатации, они представить не смогли. А со слов пострадавшей и ее свидетелей следовало, что облицованная полированным камнем лестница не обработана каким-либо материалом, препятствующим скольжению.

В свою очередь прокуратура представила заключение о том, что происшествие на крыльце ТРЦ действительно имело место. Однако по результатам проверки, сочинская полиция отказала в возбуждении уголовного дела и предложила разбираться в инциденте в гражданском порядке.

- Истица просила взыскать в ее пользу 300 тысяч рублей, - сообщила консультант Миасского городского суда Юлия Каримова. - Однако основываясь на принципах разумности и справедливости, суд снизил размер компенсации морального вреда до 50 тысяч рублей и взыскал с торгового центра все расходы, понесенные пострадавшей на лечение и судебного представителя.