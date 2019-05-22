В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки

В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки. Предприятие было запущено в феврале этого года и работало без лицензии.

Здесь производили сигареты известных китайских и международных брендов, подмешивая в табак опилки акации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Amarin TV. По результатам проверки, инициированной администрацией района, предприятие было закрыто, имущество арестовано, а владелец - задержан.

Телеканал напоминает, что полиция и таможня Таиланда не раз задерживали крупные партии контрабандных сигарет, в табаке которых обнаруживались посторонние примеси, в том числе опилки.

А во Вьетнаме в сентябре прошлого года была закрыта кофейная фабрика. Ее сотрудники для веса добавляли в кофе содержимое использованных батареек.