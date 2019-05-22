В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж

Суд в Китае приговорил гражданина Японии к шести годам тюремного заключения за шпионаж. У обвиняемого также конфисковано имущество на общую сумму более семи тысяч долларов.

Об этом в среду сообщил телеканал NHK, ссылаясь на свои источники. По их данным, речь идет о главе базирующегося в Токио "Общества японо-китайских молодежных обменов" Эйдзи Судзуки. Он был задержан в Пекине три года назад по подозрению в деятельности, наносящей ущерб государственной безопасности, пишет ТАСС.

Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии. Подробности их деятельности не сообщаются.