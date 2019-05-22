В Москве обсудили вопросы подготовки и проведения саммита "Россия - Африка"

В Москве состоялось межведомственное совещание по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита "Россия - Африка" и других мероприятий в формате "Россия - Африка".

На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения саммита "Россия - Африка" и сопутствующего ему экономического форума, которые пройдут в октябре текущего года в г. Сочи.

"На повестке - решение амбициозной задачи. В саммите примут участие порядка 70 лидеров c Африканского континента. Уверен, что предстоящий саммит станет эффективным и востребованным форматом многостороннего сотрудничества экономик России и Африки по целому спектру вопросов социально-экономической повестки. Мероприятия экономического форума, в свою очередь, помогут реализации интересов и продвижению инициатив Российской Федерации на Африканском континенте", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации А. Кобяков.

К участию в форуме приглашены более 7 тысяч руководителей крупных международных промышленных, строительных, консалтинговых, телекоммуникационных и ИТ-компаний, представители финансовых и инвестиционных корпораций. Как заметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, многие компании - постоянные участники крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс и традиционно занимают верхние строчки отраслевых рейтингов.

"Среди предстоящих мероприятий, которые проводит Фонд в 2019 году, российско-африканская повестка занимает особое место. Ей будет посвящен бизнес-диалог на Петербургском международном экономическом форуме, ведется работа над циклом экспертных докладов, объединенных общей тематикой "Russia - Africa Shared Vision 2030", запланирован ряд сессий и межстрановых диалогов в рамках Российской энергетической недели. Кроме того, проделана масштабная работа совместно с РЭЦ по подготовке ежегодного собрания Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) и экономической конференции "Россия - Африка", которая пройдет в Москве 20-21 июня", - отметил А. Стуглев.

В своем выступлении управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева заявила о том, что ежегодное собрание Афрэксимбанка - это уникальная возможность по-настоящему узнать бизнес-потенциал Африки и заложить основу для развития отношений. "Деловая программа мероприятий Афрэксимбанка составлена так, чтобы представители российской стороны могли получить объективную и всестороннюю картину состояния дел на континенте" - подчеркнула А.Беляева.