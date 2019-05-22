Замминистра Нидерландов ушел в отставку из-за доклада о мигрантах

Заместитель министра безопасности и правосудия Нидерландов Марк Гарберс ушел в отставку из-за скандала вокруг представленного им доклада о преступности среди мигрантов, которые добиваются предоставления убежища в королевстве.

Указанное министерство отвечает за вопросы беженцев и мигрантов. Харберс, представляющий правоцентристскую Народную партию за свободу и демократию, сам утвердил составленный его подчиненными статистический отчет, который резко раскритиковали депутаты.

Парламентарии обратили внимание на то, что данные в докладе разделены на две категории. Преступления не очень значительные, как, например, магазинные кражи или угон велосипедов, были представлены с точными цифрами. А вот более серьезные злодеяния - покушения на убийство или изнасилования - попали под незначительную рубрику "другое" без дальнейшей детализации, пишет нидерландское издание NL.Times .

Харберс попытался объяснить, что многие тяжкие преступления, попавшие под эту графу, еще до сих пор до конца не расследованы и не рассмотрены в судах. Тем не менее, замминистра не снял с себя ответственности за подготовку недостоверного документа. И подал в отставку.

Как отмечает, NL.Times, Харберс стал уже четвертым за последнее время представителем народной партии, который покидает министерство правосудия.