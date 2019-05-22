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22.05.2019 22:29
Рубрика: Власть

Была бы Родина!

Журнал "Родина" стал лауреатом Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)
22 мая в Национальном центре управления обороной РФ чествовали победителей творческого конкурса "Медиа-АС". Конкурс уже пять лет проводится по инициативе главы военного ведомства Сергея Шойгу.

Из года в год этот представительный фестиваль прессы, теле- и радиожурналистики набирает все большую популярность у сотрудников центральных и региональных СМИ, специализирующихся на военно-патриотической тематике. На сей раз для участия в конкурсе в минобороны со всей страны направили более 700 заявок. В финал вышли 42 победителя окружного этапа и около 200 творческих работ из столичного региона. В рамках фестиваля для участия в конкурсе отбираются материалы, размещенные в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности Вооруженных Сил.

Победителем в номинации "Стиль жизни" стал научно-популярный журнал "Родина", выходящий в издательском доме "Российская газета"

Об уровне конкурса "МЕДИА-АС" говорит даже место проведения церемонии. Ведь лауреатов награждают в Центре управления обороной именно здесь контролируется работа всех российских вооруженных сил. Первые поздравления - от министра обороны.

Перед началом церемонии награждения министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что в этом году фестиваль отмечает свое пятилетие.

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"Пять лет - это много. За эти пять лет вы заставили нас уважать вашу профессию. Есть будни армии, которые каждый день и каждый час показывают СМИ. Вы создаете то, что сегодня зовется имиджем армии. А ее авторитет вызывает у людей ощущение защищенности. Спасибо вам за это!" - сказал Шойгу. В итоге лауреатами в девяти номинациях были признаны 15 журналистов, в том числе Игорь Коц - шеф-редактор исторического научно-популярного журнала "Родина", выходящего в издательском доме "Российская газета". Наш журнал был отмечен в номинации "Стиль жизни". Диплом и символический знак победителя конкурса - стеклянный круг на подставке со звездой, автоматом Калашникова, пером и надписью "Медиа-АС" в ее центре - нашему коллеге вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Игорь Коц возглавил журнал "Родина" в 2014 году, вскоре после того, как ежемесячник вошел в издательский дом "Российская газета". Менее чем за пять лет новый шеф-редактор и его творческая команда сделали этот в прямом и переносном смысле исторический журнал (его первый номер вышел 140 лет назад) одним из ведущих научно-популярных изданий в России. Богатый архивный материал, вдумчивое и профессиональное исследование малоизученных страниц нашей истории, доступный язык и богатое иллюстрационное оформление "Родины" быстро оценили читатели, число которых, судя по тиражу, постоянно растет.

Как видим, оценили эти особенности журнала и члены жюри военного фестиваля прессы.

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