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23.05.2019,  
11:14
Текст:  Алексей Моисеев

Безжалостный "Ураган" в Беларуси стал более надежным и скоростным

В Беларуси провели модернизацию советской 220-мм реактивной системы залпового огня "Ураган". Боевая машина получила обозначение 9П140МБ.

Основное отличие заключается в том, что вместо ЗИЛ-135ЛМ с колесной формулой 8х8 в качестве шасси применен трехосный полноприводный МАЗ-631705.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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Замена заслуженного советского вездехода, по мнению специалистов, объясняется просто: на нем установлены два достаточно прожорливых бензиновых двигателя мощностью по 180 л.с. каждый. Они, по некоторым данным, расходуют до 130 - 150 л топлива на 100 км пути. В результате запас хода РСЗО составляет 570 км.

По данным разработчиков из компании "ВОЛАТАВТО", МАЗ, в свою очередь, оборудован  330-сильной дизельной силовой установкой, позволяющей проехать на одной заправке 1350 км. Также улучшились скоростные характеристики, ЗИЛ способен разгоняться до 65 км/ч, а его преемник - до 85 км/ч.

Необходимо учитывать, что обслуживание одного двигателя гораздо проще, чем двух, производство которых к тому же давно прекращено.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Пусковая установка имеет двухрядную кабину с двумя дверями с каждой стороны, в ней с достаточно комфортными условиями могут размещаться четверо военнослужащих.

Как и предшественник, 9П140МБ имеет 16 направляющих. Максимальная дальность стрельбы составляет более 35 км. Время полного залпа при постоянном темпе всего 8,8 с. Масса боевой машины - 23100 кг.

Обновленная РСЗО впервые была представлена на проходившей в Минске 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

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