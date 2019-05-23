Постановление губернатора Челябинской области от 23 мая 2019 года № 220 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю
1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в I квартале 2019 года:
в расчете на душу населения - 9951 рубль;
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения 10657 рублей;
для пенсионеров 8267 рублей;
для детей - 10295 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Мамин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией