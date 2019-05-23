Постановление губернатора Челябинской области от 23 мая 2019 года № 220 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в I квартале 2019 года:

в расчете на душу населения - 9951 рубль;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения 10657 рублей;

для пенсионеров 8267 рублей;

для детей - 10295 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Мамин

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