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23.05.2019 11:56
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Децентрализованная сеть IPChain будет развернута в Армении

В Ереване прошел Всеармянский антикризисный форум по интеллектуальной собственности. В мероприятии приняли участие известные армянские певцы, художники, композиторы, изобретатели, ученые, а также представители ведущих правительственных организаций, общественных объединений, исследовательских институтов, творческих союзов.
Фото: предоставлено Ассоциацией IPChain Фото: предоставлено Ассоциацией IPChain
Фото: предоставлено Ассоциацией IPChain

Дискуссии были посвящены текущему состоянию рынка интеллектуальной собственности Армении, способам защиты авторских прав в стране, новым проектам и технологиям, которые смогут гарантировать наиболее эффективное взаимодействие между производителями и пользователями творческого контента.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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"Нашей целью было собрать армянских авторов и обсудить существующие проблемы", - сказал представитель оргкомитета Всеармянского антикризисного форума по интеллектуальной собственности Армен Геворгян.

В ходе форума президент Ассоциации IPChain, глава Евразийской конфедерации обществ правообладателей Андрей Кричевский рассказал армянским коллегам о возможностях децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.

Он сообщил, что успешно функционирующая в России система будет впервые реализована в Армении.

"Основная наша идеология заключается в том, что речь идет не о включении армянских участников рынка интеллектуальной собственности в российскую сеть, а о формировании в Армении собственной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности. Сеть будет управляться в Армении и при этом связана с другими глобальными сетями IPChain", - пояснил Андрей Кричевский.

По словам главы Ассоциации, IPChain - это инфраструктура, предназначенная для создателей интеллектуальной собственности, правообладателей, пользователей, посредников и других участников любых операций с интеллектуальной собственностью.

Говоря о географии проекта, он отметил, что на данный момент сеть IPChain уже разворачивается в странах Евразийского экономического союза (Казахстане, Белоруссии, Армении), а в ближайшее время финальные договоренности будут достигнуты с партнерами из Испании, Израиля, Франции, Германии, Сингапура, Китая и даже стран Латинской Америки.

"Что касается международного развития, мы сейчас работаем с большим количеством стран. Безусловно, IPChain - уже узнаваемый бренд. Мы получаем предложения об участии в самых различных международных форумах. В ближайшее время едем в Амстердам на крупный форум по Legal Tech. Также будем участвовать в лондонском Legal Geek, затем планируем еще несколько мероприятий в Мадриде, Берлине и Азии. Как видите, повестка очень активная. Мы определенно выходим за пределы евразийского региона. IPChain - не локальный проект", - поделился Андрей Кричевский.

По мнению президента Ассоциации IPChain, реализация проекта в Армении произойдет в самые кратчайшие сроки. Он обратил внимание, что у армянских творцов есть потребность в цифровом инструментарии - в стране создается большое количество творческих продуктов, которые далеко не всегда доходят до мирового рынка.

"В ближайшее время мы передадим армянским коллегам наши наработки по организационной модели, навыки, технологии, останется лишь запустить "железо", серверы и заняться наполнением сети информацией. Я знаю, что уже есть договоренности о подключении к сети IPChain Армения научно-исследовательских институтов, медиакомпаний, госструктур, организаций, которые работают с правообладателями", - прокомментировал он.

В свою очередь, один из организаторов форума Армен Геворгян подчеркнул, что децентрализованная сеть IPChain - очень удобный инструмент для участников рынка интеллектуальной собственности.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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"Благодаря внедрению инновационной системы IPChain любой продукт творческой и мыслительной деятельности - будь то изобретение или произведение искусства - сразу после регистрации в сети, стирая межгосударственные границы, становится видимым во всех странах, в которых работает сеть. Правообладатель интеллектуальной собственности может наблюдать за всеми процессами в онлайн-режиме, контролировать все связанные со своим творческим продуктом финансовые потоки, поддерживать связь с авторами без посредников", - сказал г-н Геворгян.

Среди важных преимуществ сети IPChain он назвал существование на ее базе сервисов, позволяющих монетизировать результаты интеллектуальной деятельности, а также возможность использовать информацию, которую содержит сеть IPChain, в качестве доказательства авторства в суде.

"Мы обращаемся к обществу с посланием о том, что мысль является надежным капиталом, что мысль дороже нефти и что революция мысли в Армении отныне в действии", - поделился эксперт.

В заключение Андрей Кричевский добавил, что у Ассоциации нет задачи включить в российскую сеть зарубежные компании, скорее, организация делится экспертизой с другими странами, чтобы каждая из них смогла развернуть свою собственную сеть IPChain.

"IPChain - это не одна компания, которая выходит на разные рынки. Это глобальная идеология и понимание того, как должен работать рынок интеллектуальной собственности, что он не может быть монополизирован. Децентрализованная сеть - это такая сущность, которая не принадлежит никому", - сказал Кричевский.

По итогам Всеармянского антикризисного форума по интеллектуальной собственности было решено создать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по реформированию и развитию сферы интеллектуальной собственности и реализацией проекта IPChain в Армении.

На конференции также выступили советник министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гаяне Серобян, депутат Национального собрания (НС) Армении, заместитель председателя Постоянной комиссии НС по образованию и науке Ованнес Ованнисян, глава Фонда Гранта Матевосяна Давид Матевосян, певец Армине Григорян, президент Федерации кинематографистов Ованнес Галстян и другие.

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