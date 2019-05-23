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23.05.2019 21:10
Рубрика: Русское оружие

Дрон готовится к охоте

Для армии создают тяжелый ударный беспилотник
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Работы по созданию тяжелого ударного беспилотника "Охотник" близятся к завершению. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

В эфире телеканала "Звезда" он назвал этот дрон "очень перспективной системой". Ранее Криворучко называл проект "Охотник" приоритетным и говорил, что весной 2019-го ожидается первый полет дрона.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Ни одна авиановинка такого класса сразу в воздух не поднимается. Ее взлету предшествуют выкатка изделия из заводского цеха, наземные испытания, в том числе прокат со стоянки до рулежки и взлетно-посадочной полосы. Далее идет серия "подскоков", когда аппарат на несколько метров отрывается от земли и тут же садится.

Такое тестирование полноценным полетом не назовешь. Зато оно позволяет проверить работу системы управления дроном на этапе старта. Похоже, что "Охотник" большинство подобных проверок уже выдержал. Значит, не за горами и реальная работа в воздухе.

Тактико-технические характеристики и даже внешний вид первого российского ударного дрона держат в секрете. В интернет просачивались какие-то фото, якобы изображающие новый беспилотник. На других снимках его силуэт был запечатлен на киле опытного истребителя Су-57.

Эта пара, как предполагается, может в будущем использоваться военными для прорыва системы ПВО противника. Сначала ее взломает "Охотник", а следом в охраняемый периметр зайдет истребитель. Причем, как утверждают эксперты, с Су-57 можно будет удаленно управлять в едином сетевом контуре сразу несколькими беспилотниками. Правда, официальных подтверждений этому минобороны еще не давало.

Фото: Минобороны РФ
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Контракт на разработку этого дрона военные и представители компании "Сухой" подписали в 2011-м. Первый макет для наземных испытаний был создан тремя годами позже.

Аппарат вроде бы построен по аэродинамической схеме "летающее крыло", то есть без хвостового оперения. Но, подобно самолету, имеет три стойки шасси. При его создании использована технология "стелс". Также сообщалось, что взлетная масса беспилотника составит 20 тонн, что сделает его самым тяжелым из разрабатываемых ныне дронов.

По неподтвержденной информации, на "Охотнике" установлен реактивный двигатель, позволяющий развивать скорость около 1000 км/ч. А еще писали, что, наделенный элементами искусственного интеллекта и способный автономно выполнять боевые задачи, "Охотник" может стать прототипом истребителя шестого поколения.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Реформа армии
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