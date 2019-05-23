Фото: Настя Каменских и Потап поженились

Исполнитель и актер Потап и певица, актриса и телеведущая Настя Каменских поженились 23 мая. Что, наверное, для многих стало внезапностью, поскольку не особо осведомленные поклонники дуэта думали, что они уже женаты.
О событии Настя сообщила через свой Instagram, опубликовав стильное монохромное фото. Благодаря мужа, который оберегал ее от лишних "слов и постов" и фанатов.
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Особенные чувства рождают особенные произведения😍 Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»💕 ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. 💞 ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов🙏Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. 🙏 Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь🙏 Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! 🐻💎 #BearAndDiamond
В комментариях - поздравления. И заявления, вроде "да давно пора" и "я так и знала!".
Анастасии Каменских 32 года. Родилась в Киеве. Участница телепроектов "Танцы со звездами" и "Две звезды", судья и наставник украинской версии шоу X-Factor. Снялась в фильмах, сериалах и мюзиклах "Красная Шапочка" (титульная роль), "Алиса в Стране чудес", "Бабай", "Хостел".
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Алексею "Потапу" Потапенко 38 лет. Снялся в фильмах и сериалах "Красная Шапочка" (Волк), "Новогодние сваты". "Ржевский против Наполеона", Зайцев +1".
Проект "Потап и Настя" был создан в 2006 году, и в 2017-м свою творческую деятельность приостановил. На счету дуэта четыре альбома.