Новости

Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов" 13:31
"Гори, гори ясно": мальчиш-плохиш из открытого космоса 13:30

Фото: Настя Каменских и Потап поженились

Поп-музыка
    23.05.2019, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Исполнитель и актер Потап и певица, актриса и телеведущая Настя Каменских поженились 23 мая. Что, наверное, для многих стало внезапностью, поскольку не особо осведомленные поклонники дуэта думали, что они уже женаты.

О событии Настя сообщила через свой Instagram, опубликовав стильное монохромное фото. Благодаря мужа, который оберегал ее от лишних "слов и постов" и фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Особенные чувства рождают особенные произведения😍 Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»💕 ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. 💞 ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов🙏Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. 🙏 Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь🙏 Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! 🐻💎 #BearAndDiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях - поздравления. И заявления, вроде "да давно пора" и "я так и знала!".

Анастасии Каменских 32 года. Родилась в Киеве. Участница телепроектов "Танцы со звездами" и "Две звезды", судья и наставник украинской версии шоу X-Factor. Снялась в фильмах, сериалах и мюзиклах "Красная Шапочка" (титульная роль), "Алиса в Стране чудес", "Бабай", "Хостел".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Готовы зажечь 8 июля со мной на концерте Maluma? 🔥🔥🔥 Специально для моих любимых подписчиков я приготовила сюрприз🎁: скидка -25% на билет с промо кодом MalumaNK 🎉🎉🎉 Скидка действует при покупке билетов на concert.ua. На странице оплаты выбирайте «у меня есть промо код» и вводите MalumaNK 😉 Ставь в комментариях ❤, если идёшь на концерт Maluma в Киеве! И уже совсем скоро мы встретимся во Дворце спорта 💕

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Алексею "Потапу" Потапенко 38 лет. Снялся в фильмах и сериалах "Красная Шапочка" (Волк), "Новогодние сваты". "Ржевский против Наполеона", Зайцев +1".

Проект "Потап и Настя" был создан в 2006 году, и в 2017-м свою творческую деятельность приостановил. На счету дуэта четыре альбома.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сергей Лазарев оценил соперников на "Евровидении-2019" 11:27
Травмированного на съемках "Джеймса Бонда" Дэниела Крэйга прооперируют 11:25
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на "Евровидении" 11:05
Вот это поворот: появился загадочный тизер "Притяжения 2" Бондарчука 10:40
⧣ фото
Фото: instagram.com/ prokky93
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 22.05.2019
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт 22.05.2019
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет 22.05.2019
⧣ музыка
Фото: facebook.com/ thealabama3
Умер исполнитель песни из титров "Клана Сопрано" Джейк Блэк 22.05.2019
Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери 22.05.2019
Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети" 21.05.2019
⧣ Украина
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
На Украине подтвердили снятие запрета на въезд Федору Добронравову 16.05.2019
Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США 08.05.2019
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы 08.05.2019