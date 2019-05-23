Фото: Настя Каменских и Потап поженились

Исполнитель и актер Потап и певица, актриса и телеведущая Настя Каменских поженились 23 мая. Что, наверное, для многих стало внезапностью, поскольку не особо осведомленные поклонники дуэта думали, что они уже женаты.

О событии Настя сообщила через свой Instagram, опубликовав стильное монохромное фото. Благодаря мужа, который оберегал ее от лишних "слов и постов" и фанатов.

В комментариях - поздравления. И заявления, вроде "да давно пора" и "я так и знала!".

Анастасии Каменских 32 года. Родилась в Киеве. Участница телепроектов "Танцы со звездами" и "Две звезды", судья и наставник украинской версии шоу X-Factor. Снялась в фильмах, сериалах и мюзиклах "Красная Шапочка" (титульная роль), "Алиса в Стране чудес", "Бабай", "Хостел".

Алексею "Потапу" Потапенко 38 лет. Снялся в фильмах и сериалах "Красная Шапочка" (Волк), "Новогодние сваты". "Ржевский против Наполеона", Зайцев +1".

Проект "Потап и Настя" был создан в 2006 году, и в 2017-м свою творческую деятельность приостановил. На счету дуэта четыре альбома.