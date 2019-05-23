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23.05.2019 15:25
Проект: Пресс-релизы

Итоги первого дня ЦИПР-2019

Прошел первый день конференции "Цифровая индустрия промышленной России”. В первый день состоялось подписание 6 соглашений, 40 российских и зарубежных компаний приняли участие в выставочной экспозиции общей площадью 2 000 кв.м., частью которой стали в том числе и роботы.
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР

В первый день ЦИПР состоялось обсуждение смежных национальных и ведомственных проектов по направлениям: здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, жилье и городская среда, транспорт и логистика, промышленность. Помимо этого эксперты обсудили: цифровое государственное управление; информационную безопасность; кадры для цифровой промышленности и информационную инфраструктуру.

Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР-2019 стала закладка камня сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В церемонии приняли участие Генеральный директор Госкорпорации "Ростех” Сергей Чемезов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

После завершения презентации Сергей Чемезов и Рустам Минниханов совершили обход экспозиции, где познакомились с продуктами российских компаний и протестировали некоторые из них. В частности, в поле зрения попали очки дополненной реальности от NtechLab. Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех”: "Как вы знаете, технология FindFace уже доказала свою эффективность. В ходе ЧМ-2018 она помогла задержать более 180 правонарушителей, которых система сама опознала по изображениям. Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное, - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске.

Эти очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании "увидеть" разыскиваемых преступников на улице или в толпе. Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды.

Технической реализацией проекта занимается наш партнер NtechLab, который производит соответствующий "софт". Под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей.

Внедрение этой новинки в практику - вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов”.

В первый день ЦИПР-2019 состоялось подписание шести соглашений:

●    компании ХайТэк и InfoWatch заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для создания интеллектуальных систем безопасности на базе технологий нейронных сетей и машинного обучения;

●    АО "Швабе" и ООО "КардиоКварк" подписали меморандум о сотрудничестве с целью эффективного решения задач борьбы с социально-значимыми (сердечно-сосудистыми) заболеваниями и повышения доступности и качества телемедицинских услуг. Подписание состоялось в рамках национального проекта "Кардиология".

●    АО "БАРС Груп” и Аналитический центр Министерства сельского хозяйства РФ подписали соглашение о взаимодействии для обмена информацией в области цифрового развития сельского хозяйства, для создания и развития государственных информационных ресурсов о состоянии и развитии агропромышленного комплекса;

●    ЗАО КАДФЕМ Си-Ай-Эc и Фонд "Сколково” - соглашение о создании центра коллективного пользования;

●    АО "Швабе" и АО "ЮСАР+" - соглашение о стратегическом партнерстве с целью осуществления ряда инициатив по продвижению продукции и услуг на мировом рынке;

●    АО "Швабе" и АО "РТ-Медицина" - соглашение о стратегическом партнерстве с целью осуществления ряда инициатив по продвижению продукции и услуг сторон на мировом рынке.

Первый день завершился главным пленарным заседанием на тему "Экономика в цифре. Трансформация государства и бизнеса".  Модератором выступила Анна Серебряникова, член Совета директоров "МегаФон", президент ассоциации участников рынка больших данных, руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" (представитель дорожной карты по большим данным). В рамках обсуждения спикеры обсудили следующие вопросы: какие базовые условия и инфраструктура для диверсификации ОПК были созданы сегодня? Какие меры реализации планируются в ближайшем будущем? Какова роль нацпроекта "Цифровая экономика РФ" и остальных нацпроектов в диверсификации ОПК?

Почетными гостями первого дня конференции ЦИПР-2019 стали: заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко; спецпредставитель Президента РФ по Цифровому и Технологическому Развитию Дмитрий Песков; заместитель премьер-министра-министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; министр Правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко; индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех” Сергей Абрамов; директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская; председатель ПАО "Промсвязьбанк” Пётр Фрадков;  Председатель совета директоров ООО "Дигинавис” Николай Никифоров.

Мероприятие проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан, Аналитического центра при Правительстве РФ и Евразийской экономической комиссии. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, АНО "Цифровая экономика", Госкорпорация Росатом, ПАО "Россети", Иннополис.

Генеральными партнерами стали лидер вертолетостроительной отрасли - холдинг "Вертолеты России" и ключевой участник радиоэлектронного рынка России - холдинг "Росэлектроника". Официальные партнеры конференции - Правительство Нижегородской области, ОАО "РЖД",  РТ-Развитие бизнеса. Официальный банк конференции - АО "Россельхозбанк".  Официальные партнеры сессии: Ростелеком, Ctrl2Go. Бизнес-партнеры: ПАО Сбербанк, HUAWEI, SAP.

Партнеры: АО "Концерт Росэнергоатом", IVA Technologies, CISCO, OCS, P4NET, Национальный центр информатизации, АО "Концерн Автоматика", Швабе, Фонд "Сколково", NtechLab, Digital October, АО "Ситроникс".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР

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