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23.05.2019,  
15:42
Текст:  Майя Бирюкова

Китайский флот стал крупнейшим в мире

Фото: GG001213/Wikipedia Фото: GG001213/Wikipedia
Фото: GG001213/Wikipedia

Китайский флот обогнал американский по количеству единиц и стал крупнейшим в мире. Общее число боевых кораблей достигло 300, пишет Popular Mechanics.

Анализ был представлен американским Центром стратегических и международных исследований. Число китайских военных кораблей на 13 единиц превысило состав ВМС США. Эта цифра учитывает количество авианосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок и десантных кораблей. Сейчас китайский флот, по данным CSIS, имеет больше кораблей, чем Германия, Индия, Испания и Великобритания, вместе взятые.

Фото: Алтайская Правда \ youtube.com
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Флот Пекина включает в себя 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов, а также 76 подлодок, включая атомные. Основное наращивание сил Китая приходится на надводные корабли.

Правда, по мнению автора PM, количество не означает качество. Корабли типа Jingdao класса 056 вооружены довольно легко и не подходят для серьезных боевых действий, а фрегаты типа Jiangkai-II класса 054A не способны наносить удар с большого расстояния. Тем не менее, эти два типа кораблей составляют треть китайского флота.

Основная проблема, по данным PM, кроется в отсутствии серьезных платформ для наращивания мощностей: у Китая есть только один авианосец и нет десантных кораблей-амфибий. По водоизмещению американский флот по-прежнему обгоняет китайский: на три миллиона тонн. Впрочем, Пекин продолжает наращивать свои силы и достигнет пика, по оценкам экспертов, к 2030 году.

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