Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Встреча состоится в Москве 27 мая.

Стороны обсудят экономическое и инвестиционное партнерство, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам международной повестки.

"27 мая пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической и инвестиционной сферах", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, визит кубинского министра ознаменует последовательное углубление стратегического партнерства с давним другом и союзником России.