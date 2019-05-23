МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел

Число россиян, подлежащих обязательной геномной регистрации, может существенно вырасти, если МВД реализует идею создания банка данных фигурантов всех уголовных дел. О том, что такой законопроект подготовлен, в четверг сообщил врио начальника экспертно - криминалистического центра МВД России генерал-майор полиции Сергей Сыромятников на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных законодательству в сфере судмедэкспертизы.

"Сейчас обязательной геномной регистрации подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. А также генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест совершения преступлений", - приводит его слова ТАСС.

В случае принятия разработанного МВД законопроекта "на геномный учет будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных", сообщил Сыромятников.

Таким образом, к концу 2021 года в федеральной базе будут содержаться данные ДНК порядка 3,5% россиян. "Это позволит повысить эффективность ее использования не только в раскрытии, но и в профилактике преступлений", - уверен представитель МВД.