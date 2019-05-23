Новое в косметологии: бриллианты с икрой

Маска с бриллиантовой пылью, разработанная в сотрудничестве L.Raphael и Chopard, система ухода за кожей на основе растительной "зеленой икры" и кислорода - такие инновационные разработки предлагает швейцарская марка L.Raphael.

Гости Каннского фестиваля традиционно становятся первыми, кого швейцарский институт красоты L.Raphael знакомит со своими главными новинками года. Дело в том, что перелеты, длительные съемки и поздние светские выходы не способствуют хорошему состоянию кожи, поэтому кислородные технологии института L.Raphael пользуются особым спросом у звезд перед выходом на красную дорожку: буквально на глазах кожа приобретает молодой вид и начинает сиять.

На этот раз новинок сразу две - маска с бриллиантовой пылью Diamond Powder Mask, созданная L.Raphael совместно с ювелирным домом Chopard в виде лимитированной серии (только для гостей Каннского фестиваля), и система косметологического и домашнего ухода на основе зеленой икры из морских водорослей с острова Окинава.

Diamond Powder Mask обладает и мгновенным, и долгосрочным действием. Мгновенный эффект возникает за счет бриллиантовой пыли, предоставленной компанией Chopard: она работает как эксфолиант - отшелушивает омертвевшие клетки и обеспечивает лучшее проникновение активных веществ, в результате чего кожа приобретает сияние. А долгосрочный эффект дает формула знаменитой маски L.Raphael Cure-C, которая снабжает клетки кожи антивозрастными питательными веществами. "Такое случается впервые, что два бренда роскоши - ювелирный и косметологический - вместе разработали продукт", - подчеркивает основательница и президент косметического бренда L.Raphael Ронит Рафаэль.

Вторая новинка - революционная система антивозрастного ухода на основе "зеленой икры": так называют одноклеточные морские водоросли умибудо, которые добываются у японского острова Окинава. В новой коллекции средств по уходу за кожей Green Encapsulated Oxygen Caviar присутствует этот природный ингредиент вместе с инкапсулированным кислородом. Благодаря своим свойствам, в том числе способности привносить кислород в кожу, он отлично вписывается в философию кислородных процедур L.Raphael.

В линию Green Encapsulated Oxygen Caviar входит насыщенный крем для лица (он препятствует смещению тканей и образованию двойного подбородка), увлажняющая и защищающая маска, очищающие и смягчающие кожу ампулы, а также средство для кожи вокруг глаз, губ и шеи. Эти средства для домашнего ухода по окончании Каннского фестиваля будут доступны для заказа через сайт марки. Их действие можно усилить при помощи инновационной процедуры Green Oxygen Caviar в центрах L.Raphael в Женеве, Каннах, Нью-Йорке, Беверли-Хиллз или Алматы.