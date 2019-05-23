Новый мультфильм DreamWorks "Эверест": трейлер и интервью с режиссером

Сегодня появился первый трейлер нового полнометражного фильма студии DreamWorks - "Эверест" (Abominable). Это анимационная приключенческая лента рассказывает о китайской девочке, которая однажды обнаруживает посреди шумного мегаполиса большого мохнатого снежного человека, сбежавшего из секретной лаборатории. Добрая душа решает во что бы то ни стало помочь несчастному созданию вернуться домой - на самую высокую в мире гору. Естественно, в пути их будут преследовать злодеи, всяческие неприятности, а также чудеса.

Мы поговорили с режиссером мультфильма Джилл Кантон, важным деятелем мира анимации - она, сменив множество должностей, внесла свой вклад в создание таких культовых вещей, как "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Сезон охоты". Причем в "Сезоне охоты" она дебютировала как постановщик, став первой женщиной, которой доверили крупнобюджетный анимационный проект.

За свою карьеру вы успели поработать в трех крупных студиях: Pixar, Sony и теперь в DreamWorks. Есть ли какая-то разница в подходах между ними?

Джилл Кантон: Вы знаете, очень трудно сказать. Но зато я могу точно сказать, что где бы я ни работала, всегда для меня и моей команды на первом месте стояла история. История всегда важнее, чем все остальное, вместе взятое.

Для начала нужно четко определиться с тем, что ты хочешь рассказать, как это должно выглядеть и какие чувства вызывать - и уже на основании этого выстраивать весь дальнейший процесс. Так было в каждой компании. И зачастую на это уходили годы, потому что та цель, которой мы хотим в конечном итоге добиться - это менять жизни людей, ни больше ни меньше.

Джилл Кантон. Фото: UPI

Вы были первой женщиной, которая встала во главе крупнобюджетного анимационного проекта. С тех пор прошло 13 лет. Изменилось ли что-нибудь в индустрии в плане гендерных отношений?

Джилл Кантон: Да, за эти годы изменилось многое. К примеру, когда я еще училась в школе искусств, а это было еще в 90-е, девушек в моем классе почти не было. Сейчас ситуация кардинально изменилась - теперь там около 60 процентов девушек. Так что в первую очередь сильно возрос интерес к этой индустрии со стороны женщин. Также возросла потребность в них - не только в анимации, но и в индустрии игрового кино. Мне, конечно, эта тенденция очень нравится.

"Эверест" находился в разработке с 2010 года, за это время вы успели покинуть проект и снова в него вернуться. С чем это все было связано?

Джилл Кантон: Для начала, на разработку истории ушло довольно много времени. Параллельно в студии происходили большие перемены - в итоге ее вообще продали, и в какой-то момент от моей версии сценария отказались. Но когда у меня появился шанс снова взяться за проект, я немедленно им воспользовалась. Главным образом потому, что в воплощении этой истории я была сильно заинтересована лично.

Дело в том, что придуманные мной персонажи мне очень близки. Во первых, мне всегда хотелось создать сильный женский персонаж. Не принцессу какую-нибудь, а такую смелую, прыткую девицу, которая не боится испачкаться в грязи, не боится брать на себя инициативу. Я выросла на мультиках про принцесс, и по-моему, принцессы - это совсем не весело, в том смысле, что они не могут себе позволить многие веселые вещи - отправиться в поход, например.

Такой персонаж у меня, кстати, тоже есть - это тоже подросток, но мальчик. Вот он как раз из тех, кто боится запачкать обувь и вообще весь из себя нежный. То есть я намеренно произвела гендерную рокировку. И третий центральный персонаж - это, собственно, снежный человек. Я в принципе люблю животных, мне нравится связь между человеком и его домашним животным, и этому персонажу я придала черты своей собаки - огромного доброго бладхаунда под 100 фунтов весом (примерно 45 килограммов - "РГ-Кинократия").

Помимо прочего, я вдохновлялась такими классическими картинами, как "Инопланетянин" и "Черный скакун" - мне кажется, когда в картине один из ключевых героев лишен способности разговаривать, это делает ее особенной, поскольку связь между персонажами ощущается на совсем ином уровне. Ну, и еще это серьезный вызов для любого автора, в том числе для аниматора.

Фото: UPI

Почему оригинальное название "Эверест" сменилось на Abominable (в переводе на русский - отвратительный, противный, гадкий)?

Джилл Кантон: Это случилось как раз в тот момент, когда студию DreamWorks купила компания Universal. Они захотели такое название. А взялось оно из реплики нашего злодея Берниша, озвученного великолепным и очень смешным Эдди Иззардом. Берниш всю свою жизнь положил на то, чтобы поймать йети, которого он как раз считает отвратительным созданием - и в итоге выясняет, что на самом деле снежный человек вовсе не отвратительный. К слову, снежным человеком мы нашего йети ни разу не называем.

Как был придуман дизайн вашего йети? На что вы опирались, когда создавали его внешность и внутренний мир?

Джилл Кантон: Задумка состояла в том, чтобы представит его зрителю определенным образом, чтобы о нем сложилось определенное мнение - и затем по ходу фильма это мнение менять. Сперва он кажется диким зверем, затем оказывается, что он - на самом деле вполне разумное существо, потом мы узнаем, что у него есть особая сила, позволяющая ему управлять природой. Он постоянно раскрывается с какой-то новой стороны, раз за разом удивляет зрителя.

А что касается внешнего облика, то им занимался дизайнер персонажей Нико Марле, работавший также над "Кунг-фу Пандой" и "Как приручить дракона". У него как раз тоже есть собачки, три крохотных пушистеньких песика. Он их даже ласково так называет: мои маленькие йети. Так что его окружение определенно здесь влияние оказало.

Для начала мы согласились, что наш герой должен уметь перемещаться как на двух лапах, так и на всех четырех. Больше всего мы хотели, чтобы он не имел ничего общего с тем образом снежного человека, какой мы привыкли видеть на картинках - похожего на какого-то мужика в лохматом костюме. Поэтому в итоге мы решили, что он должен выглядеть как огромный милый снежок.

Фото: UPI

Будет ли справедливо утверждать, что "Эверест" ориентирован в большей степени на азиатский рынок - в силу географической и культурной специфики сюжета?

Джилл Кантон: Думаю, что нет. На самом деле мы провели множество исследований, с нами деятельно сотрудничал подросток из Китая - все это для того, чтобы мы могли быть полностью уверены, что у нас все аутентично и правильно, вплоть до мельчайших деталей. Чтобы наш китайский город был в точности как настоящий китайский город.

При этом, как мне кажется, наши персонажи довольно архетипичны и будут близки и понятны людям всех культур. Как и те ценности, которые "Эверест" продвигает.

Очевидно, предполагается, что у "Эвереста" будут сиквелы. Есть ли у вас уже какие-то наметки для продолжения истории?

Джилл Кантон: Конечно, есть. Но я вам ничего не скажу.

В трейлере есть момент, когда главная героиня спрашивает у йети, мальчик он или девочка. Затем йети громко рыгает, и девочка приходит к однозначному выводу, что он таки мальчик. Нет ли здесь сексизма?

Джилл Кантон: Вообще, честно говоря, я не была уверена, что эта фраза должна войти в финальный вариант. Должно быть, она мыслит стереотипами (смеется). А если серьезно, то нет, это всего лишь шутка.