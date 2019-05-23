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Новый Redmi от Xiaomi готовится к выходу. Как он выглядит и сколько стоит

23.05.2019,  
18:56
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О бюджетном флагмане Redmi K20, который Xiaomi представит 28 мая, известно почти все - за исключением предполагаемой цены. Развеять слухи решил топ-менеджер компании Пань Цзютан.

Как пишет GizChina, на своей странице в соцсети Weibo Цзютан написал, что "наиболее подходящая цена для смартфонов серии K20 - от 2000 до 4000 юаней" (от 17800 до 37500 рублей).

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Можно предположить, что речь идет о стоимости младшей и старшей версий - K20 и K20 Pro. Ожидается, что именно более дорогая Pro-модификация будет оснащаться флагманским процессором Snapdragon 855 и иметь все прочие фишки, которых так ждут пользователи, а обычная модель K20 получит более скромную начинку.

Помимо цены, компания раскрыла внешность будущего смартфона.

Напомним, что актуальный флагман бюджетной линейки, Redmi Note 7, продается в России по официальной цене от 14 тысяч рублей.

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