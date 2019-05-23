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Спорт
23.05.2019 16:45
Текст: Илья Зубко (Братислава)

Объявлены составы сборных России и США на четвертьфинал ЧМ по хоккею

Тренерские штабы сборных России и США определились с составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

В российской команде по сравнению с предыдущем матчем на турнире против шведов изменений в составе не произошло. Место в воротах займет Андрей Василевский, признанный лучшим игроком россиян во встрече с "Тре крунур".

Полностью состав сборной России на предстоящую игру:

Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов;

Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов;

Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров;

Задоров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Сборная США из-за травм потеряла двух нападающих - Дерека Райана и Дилана Ларкина. Отсутствие последнего для американцев весьма чувствительно: форвард "Детройта" набрал на этом турнире пять очков и был одним из лидеров команды.

Полностью состав сборной США:

вратарь - Кори Шнайдер;

Сутер - Веренски, Дебринкэт - Уайт - Кейн;

Мартинес - Шей, Айкел - Годро - Ван Римсдайк;

К. Хьюз - Хэнифин, Дж. Хьюз - Крайдер - Ватрано;

Фокс - Воланин, Канин -Келлер - Гленденинг.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.