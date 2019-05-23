Объявлены составы сборных России и США на четвертьфинал ЧМ по хоккею

В российской команде по сравнению с предыдущем матчем на турнире против шведов изменений в составе не произошло. Место в воротах займет Андрей Василевский, признанный лучшим игроком россиян во встрече с "Тре крунур".
Полностью состав сборной России на предстоящую игру:
Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов;
Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов;
Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров;
Задоров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.
Сборная США из-за травм потеряла двух нападающих - Дерека Райана и Дилана Ларкина. Отсутствие последнего для американцев весьма чувствительно: форвард "Детройта" набрал на этом турнире пять очков и был одним из лидеров команды.
Полностью состав сборной США:
вратарь - Кори Шнайдер;
Сутер - Веренски, Дебринкэт - Уайт - Кейн;
Мартинес - Шей, Айкел - Годро - Ван Римсдайк;
К. Хьюз - Хэнифин, Дж. Хьюз - Крайдер - Ватрано;
Фокс - Воланин, Канин -Келлер - Гленденинг.
"РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.