Prada перестанет использовать натуральный мех

Новое правило начнет действовать с момента выпуска женской коллекции весна-лето 2020.

Решение об отказе от использования натурального меха при изготовлении одежды и аксессуаров дом Prada принял после соглашения с альянсом Fur Free, включающего в себя около 50 организаций, которые выступают в защиту животных.

По словам главы компании Миуччи Прада, исследования и разработка альтернативных материалов позволят компании "расширить рамки креативного дизайна".

При этом особо подчеркивается, что старые коллекции Prada с использованием меха животных будут доступны до тех пор, пока все изделия не раскупят.