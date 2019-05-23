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23.05.2019 / 18:39
Коллекция

Prada перестанет использовать натуральный мех

Фото: пресс-служба Prada
Фото: пресс-служба Prada

Новое правило начнет действовать с момента выпуска женской коллекции весна-лето 2020.

Решение об отказе от использования натурального меха при изготовлении одежды и аксессуаров дом Prada принял после соглашения с альянсом Fur Free, включающего в себя около 50 организаций, которые выступают в защиту животных.

По словам главы компании Миуччи Прада, исследования и разработка альтернативных материалов позволят компании "расширить рамки креативного дизайна".

При этом особо подчеркивается, что старые коллекции Prada с использованием меха животных будут доступны до тех пор, пока все изделия не раскупят.

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