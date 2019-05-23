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23.05.2019 14:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Разогонится до 600 километров в час

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость до 600 км/ч. Состав сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчики говорят, что испытания нового поезда должны быть завершены к 2022 году.
Движение состава будет происходить благодаря силе магнитного поля. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Движение состава будет происходить благодаря силе магнитного поля. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Движение состава будет происходить благодаря силе магнитного поля. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В минувшем году китайская пресса писала, что следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 километров в час или 416 метров в секунду.

Кабина концепта напичкана электроникой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Испытания сверхзвукового поезда планируется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду (пров. Сычуань), сообщил один из руководителей проекта, профессор Чжан Вэйхуа. По его словам, именно за вакуумными поездами - будущее железнодорожных перевозок. Сейчас китайские высокоскоростные поезда развивают скорость до 380 километров в час, скоро будет достигнута планка в 400. Однако потолок скорости для рельсового транспорта - 600 километров в час, превысить который планируется при помощи технологий маглев (движение благодаря силе электромагнитного поля) и вакуумных поездов, пояснил специалист.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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