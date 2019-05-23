Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

В Воронеж из Москвы выехала мобильная лаборатория Росздравнадзора - ее специалисты на месте проведут экспертизу аппарата лучевой терапии, в котором погибла пациентка, сообщили в ведомстве.

ЧП случилось в Воронежском областном онкологическом диспанесере 22 мая около 6.30. Во время процедуры подвижная часть аппарата опустилась на пациентку, та погибла.

По предварительным данным, в установке заклинил подъемный механизм. Аппарат лучевой терапии выпущен в Чехиии в 2006 году. Собственную проверку происшествия начал СКР.