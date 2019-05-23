Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль

Ливни и грозы, по прогнозам синоптиков, продлятся в Москве до утра пятницы. Из-за этого могут возникнуть дорожные заторы. Поэтому от машин лучше отказаться, говорят в столичном Центре организации дорожного движения.

В ведомстве прогнозируют много мелких ДТП и пробки. Движение осложнится в пределах Третьего транспортного кольца, поэтому в ЦОДД советуют отказаться от личного автомобиля в пользу метро.

Проблем добавляют и дорожные работы. Самые масштабные - на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савёловской и Чурской эстакад.