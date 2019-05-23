Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов

С начала года на московских дорогах произошло 63 ДТП с мотоциклистами, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что с начала 2019 года в 63-х авариях с мотоциклами в Москве насмерть разбились трое человек и 70 человек пострадали.

В ЦОДД напоминают автомобилистам, что за зимний период водители отвыкают от двухколесной техники на дорогах. Поэтому важно всегда включать поворотники перед перестроением и внимательно смотреть в зеркала заднего вида.

Осторожность следует соблюдать и самим мотоциклистам: обязательно проверять байк перед поездкой, надевать шлем, не делать рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и учитывать при езде погодные условия.