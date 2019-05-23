Шпалы из пластиковых бутылок начали использовать в Москве

В столице вместо деревянных трамвайных шпал решили использовать переработанный пластик, который изначально был бутылками, стульями, одноразовой посудой… Вторую жизнь пластику дали не случайно, его использование поможет сэкономить дерево, прослужит дольше и не требует профилактических работ. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.

По данным директора ГБУ "МосТрансПроект" Александра Полякова, шпалы из композитных материалов начали укладывать на трамвайных путях Москвы в прошлом году - они сменили деревянные, которые было необходимо пропитывать каменноугольной смолой или креозотом, чтобы предотвратить гниение. К тому же служат деревянные шпалы всего 10 лет, на производство 1 километра трамвайных путей, используется порядка 140 деревьев. Так в прошлом году из переработанного пластика было сделано 15 км шпал, что сохранило жизнь более 2 тысячам деревьев. Шпалы из композитных материалов более экологичные, в пропитке не нуждаются, не деформируются и служат 50 лет. В этом году инновационные шпалы уложат на 20 объектах.

Кстати, поддержали идею столичных властей и пассажиры столичной подземки. Так по опросу из 130 тысяч или 75 процентов опрошенных пассажиров столичного метро поддержали установку шпал из переработанного пластика вместо дерева на трамвайных путях в столице. Не заметили разницы между деревянными и пластиковыми шпалами чуть более 18% опрошенных, а 6% респондентов высказались за продолжение использования дерева.

Новые шпалы уложены на Большой Калитниковской улице, 1-м и 4-м Рощинских проездах, Донбасском путепроводе и других местах.