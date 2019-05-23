В Москве врачи спасли жизнь упавшей с 4 этажа девочке

Трехлетняя девочка выпала из окна 4 этажа, потянувшись за птицей, севшей на подоконник. Врачи скорой помощи спасли юную москвичку. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

По данным депздрава, во время происшествия, родители отвлеклись на готовку еды на кухне. Девочка забралась на подоконник, потянулась за птицей, не удержалась и упала на асфальт. Прибывшие медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра, подкапсульный разрыв селезенки. Бригада скорой оказала экстренную помощь пострадавшей: провела обработку ран, жестко зафиксировала переломы, установила катетер в вену, без промедления начала лекарственную терапию. Как отмечают медики, только слаженные действия врачей помогли спасти жизнь ребенка.

Сейчас девочка проходит курс лечения в травматологическом отделении Морозовской детской городской клинической больницы.

Медики советуют семьям, где есть маленькие дети, устанавливать ограничители для открытия окон и не оставлять ребенка одного. По статистике, среди главных угроз детской жизни и здоровью на втором месте стоит падение с высоты, а на первом - ожоги.

Отметим, что недавно прошла информация о том, что столичные полицейские выступили с предложением расширить список требований, предъявляемых к производству оконных конструкций, в частности, предусмотрев в них наличие устройств, предотвращающих выпадение детей.

С января 2019 года в Москве было 19 случаев выпадения детей из окон, шестеро малышей погибли. За 2018 год было зарегистрировано 43 случая, из них 12 - с летальным исходом. В 2017 году было 23 случая, из них пять смертельных. Чаще жертвами становятся дети в возрасте до пяти лет (82% - младше четырех лет).