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23.05.2019 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву придет сильнейший грозовой фронт

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Во второй половине дня в столице пройдут сильные дожди и грозы, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Сегодня характер погоды в Москве будет меняться. После 12:00 к Московской области приблизится холодный атмосферный фронт. В столице наиболее активно он проявит себя после 14.00 - мы ожидаем дожди, грозы и усиление ветра. Не исключен град", - сказала Позднякова.

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По словам метеоролога, в пятницу осадков не ожидается, но день будет куда более прохладным. Ночные и дневные температуры поползут вниз - до 8-9 градусов ночью и не выше 20-ти днем.

"Такую погоду можно назвать вполне комфортной. Вчерашняя 27-градусная жара не всем пришлась по нраву", - отметила синоптик.

Что касается субботы и воскресенья, то погода будет неустойчивой. Местами пройдут дожди и грозы. Ночные температуры станут чуть выше - около 10-14 градусов. Дневная температура будет держаться на уровне 20-22 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

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